Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал области, у которых самый большой риск перехода в красную зону, где по итогу будет действовать адаптивный карантин.

В "красную" зону могут скоро попасть шесть областей. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на выступление министра здравоохранения Виктора Ляшко в Верховной Раде в пятницу, 28 января.

Так, в "красную" зону могут попасть Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Сумская, Черновицкая области. В указанных регионах самый низкий уровень вакцинации. В областях будет действовать адаптивный карантин, который доказал свою эффективность.

Примечательно, что в уровень охвата вакцинации в этих регионах составляет 35% и 42%. Лидерами по прививкам стали Киев, Киевская и Полтавская области - 70% человек прошли полный курс вакцинации. Последние регионы находятся в "желтой" зоне, одни из самых низких уровней смертности и заполняемости коек.

Отметим, со старта вакцинации населения в Украине привито 15 миллионов человек. Только за 27 января было привито 81 098 человек, а бустерную дозу вакцины получили 24 980 человек.

В общей сложности за все время было сделано 30 166 832 прививки.

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