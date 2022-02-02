Об этом Национальный банк Украины напомнил кредитным союзам и другим участникам рынка небанковских услуг на своем официальном сайте.
Подчеркивается, что пока в Украине будет действовать адаптационный период, поэтому кредитные союзы смогут подать отчетности за четвертый квартал 2021 года и за 2021 год по требованиям, которые действовали еще в новом году.
Тем не менее им придется придерживаться уже новых сроков. Так, отчетность по состоянию на 1 января этого года необходимо подать не позднее 28 февраля.
Также теперь отчеты будут не ежеквартальными, а ежемесячными. После отчета за январь кредитные союзы должны будут подавать файлы CR2, CR3, CR4, CR5 и CR11 каждый месяц не позднее 25 числа.
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Предоставить первую ежемесячную отчетность за этот год кредитные союзы должны не позднее 25 февраля. При этом Нацбанк советуют сначала составить и предоставить отчетность за 2021 год, а затем – за январь этого года.
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