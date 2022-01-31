В Нацбанке поспешили успокоить украинцев, раскрыв, что происходит на валютном рынке и откуда взялся повышенный спрос на валюту.

В НБУ отчитались за ситуацию с повышенным спросом на валюту в течение прошлой недели 24-28 января. Также стало известно, что будет с гривной в ближайшее время.

Главной причиной в пресс-службе НБУ называют психологический фактор, вызванный ухудшающейся информационной средой на фоне геополитического напряжения.

Также на скупку бизнесом валюты влияли сезонные и временные факторы – активизация бюджетных выплат в декабре и высокие цены на энергоносители.

"Мы видим, что ситуация на валютном рынке контролируема и текущий шок рынок проходит лучше, чем предыдущие. Спрос населения на валюту остается умеренным", - подытожили в НБУ.

Отметим, на понедельник, 31 января, Нацрегулятор снизил официальный курс доллара к гривне после достижения максимума с февраля 2015 года - 28,78 гривен за один "вечнозеленый" (минус 20 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем).

Несмотря на небольшое укрепление гривны, некоторые аналитики прогнозируют рост курса доллара в первых числах февраля. По данным старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, к концу этой недели наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

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