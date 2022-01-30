Украинцев предупредили о росте курса в ближайшее время и назвали цифры, которые можно будет увидеть в обменниках через неделю.

Согласно прогнозу аналитика Вадима Иосуба, несмотря на небольшое укрепление гривны на межбанке в пятницу, в ближайшую неделю ожидается рост курса доллара к гривне, передает «РБК-Украина».

А через неделю наличный доллар в банках может торговаться около 29,0/29,2 грн.

"З другої половини четверга Зазначимо, уряд заклав до держбюджету на 2022 рік середньорічний курс гривні по відношенню до долара на рівні 28,6 – 28,7 гривні. до п'ятниці на міжбанківському ринку гривня відіграла у долара близько 30 копійок. Але говорити про те, що тренд на зміцнення гривні буде стійким без істотної деескалації геополітичної ситуації поки рано", - зазначив аналітик.

При цьому що вдень, 27 січня, курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку опустився нижче рівня в 29 грн / дол. Останній раз кус долара піднімався до позначки 30 в 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

"Со второй половины четверга к пятнице на межбанковском рынке гривна отыграла у доллара около 30 копеек. Но говорить о том, что тренд на укрепление гривны будет устойчивым без существенной деэскалации геополитической ситуации пока рано", - отметил аналитик.

При этом что днем, 27 января, курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке опустился ниже уровня в 29 грн/долл. Последний раз кус доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.

Также он добавил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,5-2,3%.

Отметим, правительство заложило в госбюджет на 2022 год среднегодовой курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,6 – 28,7 гривны.

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