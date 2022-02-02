Главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге, который транслировался на странице Министерства здравоохранения в Facebook, рассказал о ситуации со штаммом "Омикрон".
По его словам, мировые тенденции подтверждают, что нужно до 8 недель для распространения нового варианта COVID-19. То есть в ближайшее время штамм коронавируса Омикрон вытеснит вариант Дельта в Украине. Пиковые показатели заболеваемости придутся на середину февраля.
При этом количество госпитализаций среди детей с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него с начала года выросло в три раза.
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В связи с этим Игорь Кузин призвал украинцев вакцинировать подростков с 12 лет, ведь вакцина Comirnaty от Pfizer эффективна для этого на 93%.
"В случае же появления симптомов вирусного заболевания, лучше оставить детей дома на карантине", – добавил главный санврач.
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