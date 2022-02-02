Проститься со знаменитым советским и российским актером Леонидом Куравлевым пришли только трое его коллег, отсутствовала на похоронах и родная дочь артиста.

Знаменитого актера похоронили в Москве на Троекуровском кладбище 1 февраля, сообщает kp.ru. Прощание с артистом проходило в ритуальном зале московской Центральной клинической больницы, однако провожали Куравлева без аплодисментов, ведь, по словам журналистов, «провожать было некому».

Эмоционально простился с отцом его сын Василий, который неприкрыто рыдал у его гроба. А вот дочь Куравлева Екатерина похороны отца пропустила. Ходили слухи, что перед смертью актера они не ладили: Куравлев якобы не хотел ее видеть. Однако, по официальной версии, Екатерина пропустила похороны отца из-за болезни.

Многие обратили внимание на отсутствие коллег и поклонников артиста в зале прощания. Из известных личностей появились только Евгений Герасимов, Сергей Степанченко и Дмитрий Харатьян.

Всего церемонию прощания с артистом посетили около 60 человек, однако большинство из них были журналистами.

В сети не смогли молчать:

«Прощай Афоня Куравлев был великий актёр все роли запоминающиеся», «А ведь Афоня был любим миллионами», «Обидно. Актёр нашего детства. Очень добрые фильмы. Никогда не будет забыт моим поколением», «Дети предали, друзей нет, светлая память любимый актёр», «Он нас радовал своими ролями, его творчество останется для живых. Светлая память», «Они по передачам ходят, скорбят», «Очень жаль что проводили без аплодисментов, великий актёр!», - пишут люди.

Напомним, что Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 85 лет.

Напомним, как прошли последние дни жизни Куравлева, оставившего миллионное наследство.

Как сообщала Politeka, прощание с Куравлевым, появились кадры с безутешным сыном и внуком.

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