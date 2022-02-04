Нацбанк сообщил о стабилизации на валютном рынке в период с 31 января по 4 февраля, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Причин называют две:

снижение повышенного спроса на валюту, возникшего в прошлые периоды из-за влияния психологического фактора, обусловленного ухудшением информационной среды.

рост предложения валюты.

В результате, за неделю гривна на межбанковском валютном рынке укрепилась до 28,11 грн/долл. США с 28,68 грн/долл. США на закрытии межбанка в прошлую пятницу.

Отмечается, что на этой же неделе впервые с начала года население продавало валюты больше, чем покупало.

Национальный банк Украины выходил на валютный рынок для сглаживания чрезмерных колебаний, но уже не с продажей валюты – как это было в течение большей части января, а с покупкой. Всего за неделю НБУ купил на валютном рынке 333,7 млн. дол. США.

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