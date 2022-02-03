Объем оборота налички в Украине за последний год вырос более, чем на 12% - в Нацбанке поделились новой статистикой, включая, каких банкнот и монет больше всего сейчас в обращении.

Так, по состоянию на 1 января 2022 сумма наличных, которая обращается в Украине, составляет 627,6 млрд. гривен, сообщает пресс-служба НБУ. Это на 69,1 млрдю гривен, или на 12,4% больше, чем на начало прошлого года.

В то же время, по сравнению с 2020-м (+ 133,4 млрд. гривен), в прошлом году наблюдалось сокращение спроса на наличные.

По данным регулятора, на одного жителя Украины в 2021 году приходилась 71 банкнота и 162 платежных разменных и оборотных монет.

Больше всего в обращении были банкноты номиналом 200 гривен и монеты номиналом 10 копеек. Меньше всего - 1000 гривен и 10 гривен монетой.

Также в НБУ отмечают, что в Украине продолжают изымать из оборота "золотистые" одногривневые монеты - то есть, когда таковые попадают в банк, их больше не выпускают. На сегодня в обращении остаются еще 443,5 млн. таких монет - ими по-прежнему можно рассчитываться, просто постепенно их заменяют на соответствующие "серебристые" монеты.

Ранее мы рассказывали, в январе регулятор выпустил коллекционные наборы памятных банкнот, посвященных 30-летию Независимости Украины. В наборы входит по шесть банкнот, у которых на месте водяного знака размещена айдентика к празднованию Дня Независимости.

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