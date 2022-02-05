При всех упавших показателях, благодаря переработке рекордных урожаев в Украине выросло производство пищевой промышленности.

В Нацбанке отметили значительное падение Индекса производства базовых отраслей. Потому восстановление экономики Украины замедлилось. Так, в декабре Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 0,7% г/г.

Об этом свидетельствует Макроэкономический и монетарный обзор НБУ.

Как отмечается в обзоре, основной вклад в падение имело сельское хозяйство, которое в декабре снизилось на 31,8% г/г. Это произошло вследствие более быстрого по сравнению с предыдущим годом завершения уборочной кампании и дальнейшего падения в животноводстве.



Кроме того, в декабре был дефицит и подорожание энергоресурсов, высокая стоимость сырья, а также слабый внешний спрос на металлические руды обусловили падение промышленности (на 1% г/г).

В частности, из-за высоких цен на природный газ снизилось производство химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий. Из-за дефицита угля углубился спад в энергетике.

При этом благодаря переработке рекордных урожаев выросло производство пищевой промышленности. Также наблюдался стремительный рост строительства (на 21,5% г/г).

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