В Нацбанке отметили значительное падение Индекса производства базовых отраслей. Потому восстановление экономики Украины замедлилось. Так, в декабре Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) упал на 0,7% г/г.
Об этом свидетельствует Макроэкономический и монетарный обзор НБУ.
Как отмечается в обзоре, основной вклад в падение имело сельское хозяйство, которое в декабре снизилось на 31,8% г/г. Это произошло вследствие более быстрого по сравнению с предыдущим годом завершения уборочной кампании и дальнейшего падения в животноводстве.
Кроме того, в декабре был дефицит и подорожание энергоресурсов, высокая стоимость сырья, а также слабый внешний спрос на металлические руды обусловили падение промышленности (на 1% г/г).
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В частности, из-за высоких цен на природный газ снизилось производство химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий. Из-за дефицита угля углубился спад в энергетике.
При этом благодаря переработке рекордных урожаев выросло производство пищевой промышленности. Также наблюдался стремительный рост строительства (на 21,5% г/г).
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