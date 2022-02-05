Сегодня и завтра, 5 и 6 февраля соответственно, на украинском высокогорье установлен третий уровень опасности из-за схода лавин. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Телеграм.
Всех отдыхающих просят кататься на лыжах и сноубордах только в пределах определенных горнолыжных трасс, и также ответственно путешествовать по Карпатам. Людям настоятельно рекомендовали воздержаться от походов на высокогорье.
На официальной странице Снеголавинной ситуации в украинских Карпатах отметили, что схождение снега возможно даже при низких дополнительных нагрузках.
По состоянию на 5 февраля 8:00 утра на вершинах Карпат: Пожежевская температура воздуха - 6 градусов мороза, ветер юго-западный, 8-10 м/с, туман, высота снежного покрова - 63-187 см; Плай - около 4 градусов мороза, ветер юго-западный, 8-14 м/с, туман, высота покрова - 53-78 см; Драгобрат примерно пять градусов мороза, высота покрова - 206 см.
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Отметим, в спасатели также показали, в каких условиях работают, чтобы спасти туристов, ослушавшихся наставлений. На кадрах запечатлена метель и почти нулевая видимость.
Напомним, что на Закарпатье обвалился подвесной мост
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