О том, когда в ближайшее время намечается возбуждение магнитосферы, рассказали сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Одна из магнитных бурь накрыла Землю как раз 5 февраля, однако в этом месяце таких ударов будет еще четыре. Следующие ожидаются 6, 10, 18 и 25 февраля.
Эти возмущения магнитного поля планеты будут умеренными, поэтому они не должны особо повлиять на людей. Тем не менее метеозависимым людям, а также пожилым и тем, кто страдает от хронических заболеваний, стоит помнить о том, что магнитные бури могут негативно влиять на их состояние.
Среди распространенных симптомов недомогания: головная боль, тошнота, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, перепады давления, а также изменение настроения.
Для того, чтобы уменьшить негативное влияние геомагнитной встряски на свой организм, людям советуют в дни бурь следить за своим питанием и сном, снизить физические нагрузки и эмоциональное напряжение, избегать алкоголя и курения и в целом больше отдыхать.
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Отметим, что магнитная буря возникает из-за усиленного обмена энергии солнечного ветра с космической средой, окружающей Землю. Это приводит к нарушению магнитосферы планеты.
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