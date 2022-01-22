Люди могут ощутить влияние геомагнытных колебаний на себе.

Астрономы зафиксировали на Солнце две вспышки, которые вызвали корональные выбросы массы. В частности, эти потоки до Земли не доберутся, но спровоцируют полярные сияния и небольшие геомагнитные бури. Об этом сообщает ScienceAlert.

Отмечается, что обе вспышки считаются вспышками среднего уровня — не самой мощной активностью, на которую способно Солнце, но достаточно сильной, чтобы ее последствия ощущались здесь, на Земле.

При обеих вспышках вспышка рентгеновского излучения ионизировала верхнюю часть атмосферы Земли, вызвав кратковременные, незначительные отключения коротковолнового радио; первый над Южной Америкой и второй над Индийским океаном.

Потоки плазмы коснутся Земли в выходные 22-23 января.

Поэтому медики советуют беречь здоровье, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе в эти дни. От алкоголя и тяжелой пищи лучше отказаться. Стоит употреблять больше воды.

Также людям с хроническими болезнями нужно держать возле себя необходимые лекарства.

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