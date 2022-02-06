В возрасте 77 лет скончалась Мария Нуровская - знаменитая польская писательница, работавшая преимущественно в жанре эротической мелодрамы.

Нуровской не стало 3 февраля. Об этом сообщил на Facebook ее зять, пишет RG.ru. Причиной названа тяжелая болезнь, характер которой не уточнен.

Мария Нуровская родилась 3 марта 1944 года в восточном районе современной Польши. Она происходит из аристократической семьи — ее предкам принадлежала усадьба в Гомеле и польской Буковине.

Актриса окончила филологический факультет Варшавского университета, после чего некоторое время работала стюардессой. Ее дебютный сборник рассказов «Не стреляйте в пианиста» вышел в свет в 1975 году.

Первым романом, который принес широкую известность Нуровской, был "По ту сторону смерти". Другая ее работа «Танго втроем» за короткое время стала культовой книгой в Германии. Также популярность Нуровской принесли романы "Моя жизнь с Марлоном Брандо" и "Мой русский любовник".

Ее книги становились бестселлерами не только в Польше, но и во Франции и Германии.

Нуровская была членом Ассоциации польских писателей.

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Мария Нуровская. Мой русский любовник



В аудиокниге Марии Нуровской «Мой русский любовник» их номера в небольшом парижском отеле случайно оказались рядом. И тогда — волнующим мужским голосом через тонкую стену — он вошел в ее жизнь. pic.twitter.com/vWTl9V2nfr — Аудиокниги онлайн (@Audiobook7) December 13, 2019

Ранее мы сообщали, что в Великобритании умер известный комик, писатель и сценарист Барри Крайер, который был участником комик-группы "Монти Пайтон". Ему было 87 лет.

Как рассказали родные комика, он умер "мирно и в добром расположении духа", случилось это в госпитале в окружении близких людей.

RIP #BarryCryer. Here we are only a few weeks ago. Baz was just the loveliest guy: funny & generous. He’d worked with everybody & everybody he worked with liked him. I shall miss his happy company so much - & his regular phone calls: he gave you a gem of a joke with each one. pic.twitter.com/O8AgZyMYYt — Gyles Brandreth (@GylesB1) January 27, 2022

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