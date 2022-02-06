Нуровской не стало 3 февраля. Об этом сообщил на Facebook ее зять, пишет RG.ru. Причиной названа тяжелая болезнь, характер которой не уточнен.

Мария Нуровская родилась 3 марта 1944 года в восточном районе современной Польши. Она происходит из аристократической семьи — ее предкам принадлежала усадьба в Гомеле и польской Буковине.

Актриса окончила филологический факультет Варшавского университета, после чего некоторое время работала стюардессой. Ее дебютный сборник рассказов «Не стреляйте в пианиста» вышел в свет в 1975 году.

Первым романом, который принес широкую известность Нуровской, был "По ту сторону смерти". Другая ее работа «Танго втроем» за короткое время стала культовой книгой в Германии. Также популярность Нуровской принесли романы "Моя жизнь с Марлоном Брандо" и "Мой русский любовник".

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Ее книги становились бестселлерами не только в Польше, но и во Франции и Германии.

Нуровская была членом Ассоциации польских писателей.

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