Для получения жилищной субсидии в Украине нужны определенные условия - стало известно, какие именно, а также каким образом рассчитывается размер помощи.

В пресс-службе Минсоцполитики объяснили украинцам, что субсидия назначается в том случае, если плата за коммуналку отдельно взятой семьи (дома) больше определенного им обязательного платежа.

Чтобы выяснить размер обязательного платежа, нужно умножить совокупный среднемесячный доход домохозяйства на свой обязательный процент платежа, который рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи.

Размер субсидии зависит от разницы между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и размером обязательной части платежа, определенной для семьи (дома).

Помощь может быть назначена:

одному из зарегистрированных в доме лиц, на имя которого открыты лицевые счета на оплату коммунальных услуг;

несовершеннолетним лицам, которые остались без родительской опеки или недееспособным лицам трудоспособного возраста;

лицам, которые не зарегистрированы в жилом помещении (доме), но фактически проживают в нем (к примеру, квартиросъемщикам с договором аренды).

Добавим, во время отопительного сезона 2021-2022 размер жилищной социальной выплаты составляет в среднем 2000 гривен (в прошлый период сумма равнялась 1770 гривен).

Следует знать, что неуплата коммуналки в течение 3 месяцев, накопление задолженности на сумму свыше 20 необлагаемых минимумов доходов, то есть свыше 34 тыс. грн, грозит лишением права на субсидию.

Напомним, украинцев ожидает резкое повышение налогов на квартиры

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что украинцам раздадут по 97 тысяч финансовой помощи