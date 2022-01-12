Налог поступает в местные бюджеты, поэтому местная власть имеет право увеличить норму жилья и снизить размер налога, однако чаще всего на такой шаг власти не соглашаются

Об этом говорится в 266-й статьи Налогового кодекса. Так, в Украине в 2022-м пересчитали размер налога на недвижимость. За каждый квадрат сверх нормы нужно платить – 90 грн. В прошлом году платили меньше – 70,8 грн.

В целом же налог за каждый квадрат сверх нормы нужно платить: за квартиры, площадь которых превышает 60 квадратов и за дома, площадь которых превышает 120 квадратов. В то же время, за каждый следующий квадрат сверх указанной нормы нужно платить 1,5% минималки.

Платить нужно летом. А платежка придет по месту вашей регистрации. Со дня вручения уведомления есть 60 дней для того, чтобы заплатить в бюджет.

Кроме того, начиная с 1 января 2022 года, в Украине ввели изменения по налогообложению сделок по продаже недвижимости. Они предусмотрены законом №5600.

18% налога нужно будет заплатить не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только от разницы между суммой продажи и ценой, по которой недвижимость перешла к продавцу.

Напомним, украинцам вернут часть уплаченных налогов: кто и на каких условиях имеет на это право.

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше денег.

Также Politeka писала, что украинцам до конца года поднимут зарплату.