Об этом говорится в 266-й статьи Налогового кодекса. Так, в Украине в 2022-м пересчитали размер налога на недвижимость. За каждый квадрат сверх нормы нужно платить – 90 грн. В прошлом году платили меньше – 70,8 грн.
В целом же налог за каждый квадрат сверх нормы нужно платить: за квартиры, площадь которых превышает 60 квадратов и за дома, площадь которых превышает 120 квадратов. В то же время, за каждый следующий квадрат сверх указанной нормы нужно платить 1,5% минималки.
Платить нужно летом. А платежка придет по месту вашей регистрации. Со дня вручения уведомления есть 60 дней для того, чтобы заплатить в бюджет.
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Кроме того, начиная с 1 января 2022 года, в Украине ввели изменения по налогообложению сделок по продаже недвижимости. Они предусмотрены законом №5600.
18% налога нужно будет заплатить не со всей суммы, полученной от продажи недвижимости, а только от разницы между суммой продажи и ценой, по которой недвижимость перешла к продавцу.
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