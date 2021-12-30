Деньги можно будет потратить на начало собственного бизнеса, сообщает прессслужба Министерства социальной политики Украины. Помощь будет предоставляться в рамках новой бюджетной программы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей ("Рука помощи").

Финансоваяую помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) можно будет использовать только для оплаты счетов на приобретение необходимого для учреждения собственного дела оборудования и материалов.

Деньги будут выдваться беспроцентно, но через три года предпринимательской деятельности их нужно будет вернуть.

Возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса.

А если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, то возвращать помощь государству вообще будет не нужно.

Для получения финансовой помощи нужно обратиться в центр занятости по месту жительства. Там необходимо написать заявление, предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела.

С разработкой бизнес-плана помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по началу и ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение.

На реализацию этой программы в госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн грн.

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