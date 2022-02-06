Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook .
В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. Препарат предназначен для пациентов из групп риска.
К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.
«Молнупиравир» – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, тем самым предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.
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Препарат выпускается американской фармацевтической компанией Merck Sharp&Dohmeв форме таблеток, не имеет специальных требований хранения.
«Молнупиравир» зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.
Отметим, за сутки 5 февраля в Украине зафиксировано 27851 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей – 2597, медработников – 431).
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 284 059 человек;
- поправилось – 3 676 068 человек;
- летальных исходов – 101 277
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