6 февраля в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата «Молнупиравир», предназначенного для лечения COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook .

В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. Препарат предназначен для пациентов из групп риска.

К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.

«Молнупиравир» – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, тем самым предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Препарат выпускается американской фармацевтической компанией Merck Sharp&Dohmeв форме таблеток, не имеет специальных требований хранения.

«Молнупиравир» зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Отметим, за сутки 5 февраля в Украине зафиксировано 27851 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19 (из них детей – 2597, медработников – 431).

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 284 059 человек;

поправилось – 3 676 068 человек;

летальных исходов – 101 277

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