В Украине продолжается выплата по тысяче гривен гражданам, которые прошли полный курс вакцинации, пишет Politeka.net. 2 февраля на заседании правительства было принято решение о выдаче "ковидной" тысячи подросткам возрастом от 14 лет. Постановление вступит в силу 7 февраля.
Кроме того, был расширен список, на что можно потратить средства. Так, за тысячу можно приобрести услуги в сферах культуры, образования (включая, дошкольное, внешкольное, образования, кружки, секции, получения профессионального (профессионально-технического), канцтовары; профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений); на занятия спортом и на инвентарь, внутренние ж/д и авиаперевозки, на покупку книг, газет и журналов; на покупку лицам старше 60 лет лекарств, а люди с инвалидностью 1 и 2 групп смогут потратить деньги не только на лекарства, но и на коммуналку.
Отметим, для получения "тысячи" нужно иметь зеленый COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".
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