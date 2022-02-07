Об этом рассказали друзья и коллеги покойного артиста в эфире российской телепрограммы «Ты не поверишь!». Как известно, 30 января Куралев ушел из жизни после заражения коронавирусом. Последние часы он провел в хосписе.
Однако и до этого артист находился не дома. Ранее у актера диагностировали деменцию, после чего близкие поместили его в пансионат для пожилых людей.
Актер Леонид Дзюник осудил детей Куравлева за такое решение в отношении отца. По его мнению, в последнее время в доме престарелых актер находился не в лучшем состоянии.
«Грязный, немытый, голодный, похудевший. Они довели его до такого состояния», - утверждает коллега Куравлева.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Ушла из жизни известная певица с очень редким голосом, фанаты скорбят: "Как же так..."
Андрея Данилко не будет в жюри Нацотбора на Евровидение, названа официальная причина: "Объективности..."
"Фотограф аж офигел": Анна Тринчер после тяжелой операции удивила новыми кадрами
Останки российской королевы красоты нашли в лесополосе, муж долго скрывал правду: подробности трагедии
Аналогичного мнения придерживается и поэт Андрей Загорский. По его словам, он видел Куравлева около полутора лет назад и тогда актер казался гораздо более бодрым.
«Я думаю, что он мог бы еще лет пять прожить. Человека заранее сбагрили», - заявил знакомый Куравлева.
Отметим, что у Куравлева остались дочь Екатерина и сын Василий. Жена актера, Нина, ушла из жизни в 2012 году.
Напомним, дочь Куравлева не появилась на похоронах, проводили без аплодисментов.
Как сообщала Politeka, прощание с Куравлевым, появились кадры с безутешным сыном и внуком.
Также Politeka писала, как прошли последние дни жизни Куравлева, оставившего миллионное наследство.