Культовый советский и российский актер Леонид Куравлев доживал последние месяцы в доме престарелых, куда его отправили родные дети.

Об этом рассказали друзья и коллеги покойного артиста в эфире российской телепрограммы «Ты не поверишь!». Как известно, 30 января Куралев ушел из жизни после заражения коронавирусом. Последние часы он провел в хосписе.

Однако и до этого артист находился не дома. Ранее у актера диагностировали деменцию, после чего близкие поместили его в пансионат для пожилых людей.

Актер Леонид Дзюник осудил детей Куравлева за такое решение в отношении отца. По его мнению, в последнее время в доме престарелых актер находился не в лучшем состоянии.

«Грязный, немытый, голодный, похудевший. Они довели его до такого состояния», - утверждает коллега Куравлева.

Аналогичного мнения придерживается и поэт Андрей Загорский. По его словам, он видел Куравлева около полутора лет назад и тогда актер казался гораздо более бодрым.

«Я думаю, что он мог бы еще лет пять прожить. Человека заранее сбагрили», - заявил знакомый Куравлева.

Отметим, что у Куравлева остались дочь Екатерина и сын Василий. Жена актера, Нина, ушла из жизни в 2012 году.

Напомним, дочь Куравлева не появилась на похоронах, проводили без аплодисментов.

Как сообщала Politeka, прощание с Куравлевым, появились кадры с безутешным сыном и внуком.

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