Украинцы могут получать пенсию по наследству, если речь идет о накопительных выплатах, напомнили в Верховной Раде.

О нюансах, сопутствующих этой схеме, рассказала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Главкому».

Она отметила, что солидарная система пенсионных выплат должна рассматриваться только в качестве подстраховки для людей на случай, если они потеряют все. Тем временем в большинстве демократических стран люди живут на пенсионные накопления. Благодаря реформе пенсионной системы создавать такие накопления смогут и украинцы.

Третьякова также подчеркнула, что если человек не доживет до пенсии, его накопления не пропадут. Их смогут получить в наследство близкие люди покойного. Накопления либо перейдут к наследникам в соответствии с Гражданским кодексом, либо к тому, кого человек сам назначил наследником заранее.

«Причем есть два механизма использования этих средств: либо для немедленного использования, либо для пенсионного обеспечения наследника», - уточнила Третьякова.

Напомним, что уже с 1 марта в Украине стартует новая индексация пенсий, после которой выплаты пенсионерам вырастут в среднем на 500 гривен.

Напомним, пенсии в Украине пересчитают, озвучены суммы прибавки.

Как сообщала Politeka, перерасчет пенсии в марте, кому не стоит надеяться на прибавку.

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