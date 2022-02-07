О нюансах, сопутствующих этой схеме, рассказала глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Главкому».
Она отметила, что солидарная система пенсионных выплат должна рассматриваться только в качестве подстраховки для людей на случай, если они потеряют все. Тем временем в большинстве демократических стран люди живут на пенсионные накопления. Благодаря реформе пенсионной системы создавать такие накопления смогут и украинцы.
Третьякова также подчеркнула, что если человек не доживет до пенсии, его накопления не пропадут. Их смогут получить в наследство близкие люди покойного. Накопления либо перейдут к наследникам в соответствии с Гражданским кодексом, либо к тому, кого человек сам назначил наследником заранее.
«Причем есть два механизма использования этих средств: либо для немедленного использования, либо для пенсионного обеспечения наследника», - уточнила Третьякова.
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Напомним, что уже с 1 марта в Украине стартует новая индексация пенсий, после которой выплаты пенсионерам вырастут в среднем на 500 гривен.
Напомним, пенсии в Украине пересчитают, озвучены суммы прибавки.
Как сообщала Politeka, перерасчет пенсии в марте, кому не стоит надеяться на прибавку.
Также Politeka писала, что появились подробности о новой индексации пенсий в Украине.