1 марта 5,9 миллиона пенсионеров в Украине ожидают прибавки к пенсиям. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на эфир UA: Перший советника министра соцполитики Николая Шамбира.
Размер прибавки минимально составит 100 гривен, а в среднем - 550 грн. Во время перерасчета сумма будет зависеть от стажа и заработка. Индексацию не проведут только тем, у кого специальные пенсии - это касается и госслужащих, и журналистов.
В дальнейшем правительство планирует пересмотреть законопроект, по которому могут пересмотреть и специальные пенсии, но пока оснований для этого нет.
Ждать большой прибавки не стоит, ведь часть от повышения уже съела инфляция, которая в 2021-ом составила 10%, а пенсии проиндексируют на 14%.
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Пенсионеры не смогут получать намного больше, ведь по нормам закона, 50% инфляции и 50% от роста зарплат - это позволяет проводить индексацию на немного выше инфляции. В сравнении с сегодняшними ценами, суммы повышения незначительные.
Также Шамбир напомнил, что с первого апреля этого года пройдет автоматическое повышение выплат пенсионерам, которые продолжали работать и заработали более 24 месяцев дополнительного стажа.
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