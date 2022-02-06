Украинским пенсионерам пересчитают выплаты - озвучены суммы, на которые повысятся пенсии, и что учитывается при этом, а также кому прибавки ждать не стоит.

1 марта 5,9 миллиона пенсионеров в Украине ожидают прибавки к пенсиям. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на эфир UA: Перший советника министра соцполитики Николая Шамбира.

Размер прибавки минимально составит 100 гривен, а в среднем - 550 грн. Во время перерасчета сумма будет зависеть от стажа и заработка. Индексацию не проведут только тем, у кого специальные пенсии - это касается и госслужащих, и журналистов.

В дальнейшем правительство планирует пересмотреть законопроект, по которому могут пересмотреть и специальные пенсии, но пока оснований для этого нет.

Ждать большой прибавки не стоит, ведь часть от повышения уже съела инфляция, которая в 2021-ом составила 10%, а пенсии проиндексируют на 14%.

Пенсионеры не смогут получать намного больше, ведь по нормам закона, 50% инфляции и 50% от роста зарплат - это позволяет проводить индексацию на немного выше инфляции. В сравнении с сегодняшними ценами, суммы повышения незначительные.

Также Шамбир напомнил, что с первого апреля этого года пройдет автоматическое повышение выплат пенсионерам, которые продолжали работать и заработали более 24 месяцев дополнительного стажа.

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