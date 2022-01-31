Следователи Государственного бюро расследований и Нацполиция разыскивают свидетелей и очевидцев, видевших Артема Рябчука после трагического события на "Южмаше".

Объявление об этом опубликовано пресс-службой ГБР.

Отмечается, что подозреваемый в массовом убийстве Артем Рябчук после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, блуждал по жилым кварталам Днепра в поисках попутки. Ему удалось остановить один из легковых автомобилей и приказать женщине-водителю отвезти его в г. Подгородное Днепропетровской области.

В связи с этим, следователи просят позвонить по телефону 0800-350-352 (очередная часть ТУ ГБР в г. Полтаве) граждан, видевших Рябчука в указанный период времени.

Напомним, военнослужащий Нацгвардии 20-летний солдат-срочник Артем Рябчук во время службы по охране территории завода "Южмаш" получил оружие, автомат Калашникова, из которого открыл стрельбу по сослуживцам. В результате, погибли пять человек, включая гражданское лицо, и серьезно ранены еще пятеро. Среди погибших, ветеран АТО Александр Буганов, который прошел Иловайский котел и даже побывал в плену.

Рябчук сдался полиции в тот же день, попросив у прохожей в Подгородном мобильный телефон, чтобы позвнить в "102".

Суд принял решение поместить подозреваемого под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога. Следствие продолжается.

Добавим, 28 и 29 января в Днепре объявили днями траура. Перед зданием горсовета приспустили флаги, а также на зданиях коммунальных предприятий и учреждений.

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