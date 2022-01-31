Объявление об этом опубликовано пресс-службой ГБР.
Отмечается, что подозреваемый в массовом убийстве Артем Рябчук после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, блуждал по жилым кварталам Днепра в поисках попутки. Ему удалось остановить один из легковых автомобилей и приказать женщине-водителю отвезти его в г. Подгородное Днепропетровской области.
В связи с этим, следователи просят позвонить по телефону 0800-350-352 (очередная часть ТУ ГБР в г. Полтаве) граждан, видевших Рябчука в указанный период времени.
Напомним, военнослужащий Нацгвардии 20-летний солдат-срочник Артем Рябчук во время службы по охране территории завода "Южмаш" получил оружие, автомат Калашникова, из которого открыл стрельбу по сослуживцам. В результате, погибли пять человек, включая гражданское лицо, и серьезно ранены еще пятеро. Среди погибших, ветеран АТО Александр Буганов, который прошел Иловайский котел и даже побывал в плену.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Экс-жена Потапа Горовая показала лицо без макияжа крупным планом: честное фото
Ведущего "Маски" Остапчука, улетевшего без жены в Канаду, настигла неудача: что случилось
Ольга Сумская пристыдила украинцев на прогулке в парке: "Люди..."
Нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
Рябчук сдался полиции в тот же день, попросив у прохожей в Подгородном мобильный телефон, чтобы позвнить в "102".
Суд принял решение поместить подозреваемого под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога. Следствие продолжается.
Добавим, 28 и 29 января в Днепре объявили днями траура. Перед зданием горсовета приспустили флаги, а также на зданиях коммунальных предприятий и учреждений.
Напомним, в Днепре простятся с погибшими на "Южмаше": названы дата и время церемонии
А еще Politeka писала, нацгвардеец опубликовал видео перед трагедией на «Южмаше»: что известно о молодом бойце
Также Politeka рассказывала, Артем Рябчук поплатился за расстрел сослуживцев: какую меру пресечения избрал суд