Дело солдата-срочника Артема Рябчука о расстреле караула Нацгвардии на заводе "Южмаш" в Днепре приобрело неожиданный поворот.

Благодаря общественности, удалось собрать достаточное количество материальных средств на частного адвоката для 20-летнего Рябчука, застрелившего пять человек и еще ранившего пятерых. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Также Мосийчук заявил, что подозреваемый в массовом убийстве отказался от всех своих показаний, взятых якобы с его слов "под принуждением и угрозами".

В свою очередь, адвокат стрелка Игорь Степанов уверен, что были нарушены права его подзащитного во время прохождения службы в части 3021 Национальной гвардии Украины. Празозащитник хочет сделать Рябчука потерпевшим, пишет "Сегодня".

"Все то, что он дал в своих показаниях, должно расследоваться в другом уголовном производстве, в отношении должностных лиц воинской части. Мной было подано заявление о внесении в ЕРДР данных о том, чтобы было открыто производство по четырем статьям УК, где я требую признать Артемия потерпевшим", - сообщил Степанов.

Адвокат добавил: "У него есть чувство сожаления, что все так произошло. У него есть это осознание".

Напомним, трагедия произошла ранним утром 27 января. Военнослужащий Нацгвардии Рябчук открыл стрельбу из АК-47 по своим сослуживцам. Среди погибших, женщина-работница завода. После этого стрелок с оружием скрылся. Ему удалось на попутках добраться до окраины Днепропетровской области, где он попросил вызвать полицию и сдался.

Суд избрал меру пресечения для Рябчука - содержание под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

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