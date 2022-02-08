Об этом главный санврач Украины сообщил в интервью изданию «Фокус».

Кузин отметил, что карантинные ограничения постепенно ослабляются. В частности этому способствует вакцинация населения.

«Такая модификация будет продолжаться. Но я не уверен, что в течение 2022 года по всему миру достигнут цели вакцинировать 70% взрослого населения, и что мы сможем расстаться с ковидом», - отметил он.

Кузин добавил, что маски не останутся навсегда, как обязательное требование, за которое грозит административная ответственность.

«Если речь идет об эндемичности коронавирусной болезни, то обязательства использовать маску в закрытых помещениях могут быть отменены. Но посмотрим, например, на страны Азии, где [еще до пандемии] носили маски в метро или другом транспорте. В условиях скопления людей хорошо защищают от вирусных инфекций. Поэтому я думаю, что такая общая рекомендация останется, хотя уже без какой-либо административной ответственности за ее невыполнение», - заявил главный санврач.

Что касается сроков отмены обязательного ношения масок в общественных местах, то Кузин отметил, что к концу 2022 года на это вряд ли можно расчитывать.

Как известно, сейчас игнорирование нормы относительно наличия защитной маски влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.

Отметим, по последним данным Минздрава, за сутки 7 февраля в Украине зафиксировано 34 353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 3 095, медработников – 955).

При этом госпитализировано – 2 168 человек, летальных исходов – 255, поправилось – 15 193 человека.

Напомним, лекарство от коронавируса уже в Украине, в Минздраве сообщили подробности: "В ближайшее время…".

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