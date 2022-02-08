Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, в Украине некоторые группы людей смогут выходить на заслуженный отдых независимо от того, достигли ли они официального пенсионного возраста. Для этого нужно выполнить одно правило – показать в Пенсионном фонде 40 лет своего страхового стажа.
Так, в ведомстве отметили, что новые правила заработают уже с 2028 года. Независимо от возраста человек, который имеет 40 лет страхового стажа, сможет претендовать на пенсионные выплаты.
"Начиная с 1 января 2028 года при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия назначается независимо от возраста", - говорится в сообщении Минсоцполитики.
Также в министерстве отметили, что каждый случай будет рассматриваться в Пенсионном фонде в индивидуальном порядке. При оформлении пенсии специалисты ПФ будут учитывать не только общий стаж, но и заработную плату человека, из которой были уплачены страховые взносы.
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