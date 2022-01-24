Часть украинцев может лишиться своих пенсионных выплат после обязательной проверки, которую проведет Пенсионный фонд совместно с Министерством финансов и Министерством социальной политики.

Нарушения, из-за которых люди могут лишиться своих пенсий, перечислены в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».

Он предусматривает проведение обязательной верификации пенсионеров, которой ПФУ занимается совместно с правительственными ведомствами.

В соответствии с законом украинцы могут лишиться пенсии по таким причинам:

Наличие ошибки в фамилии;

Попытка получить пенсию по поддельным документам;

Проживание пенсионера за границей;

Перерыв при получении пенсии в 6 и больше месяцев;

Если пенсионер переселенец или сменил место жительства.

Подчеркивается, что в случае проживания за границей пенсионер перестает получать украинскую пенсию на весь соответствующий период времени.

Стоит отметить, что средний размер пенсии в Украине в последнее время продолжает расти. Очередной виток роста произошел с 1 января. По состоянию на начало года средний размер пенсионных выплат в стране составляет 3991,53 гривен.

Напомним, в ПФУ рассказали, на сколько выросла пенсия украинцев, появилась статистика.

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Также Politeka писала, что украинцам начислили новые доплаты, появилось уточнение, кому они предназначены.