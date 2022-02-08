В Украине собираются запустить новую большую государственную программу, нацеленную на создание цифрового государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе Дія.Саммита 8 февраля, эфир которого транслируется на страничке гаранта в Фейсбук.
По словам Зеленского, согласно новой программе, всем вакцинированным украинцам, старше 60 лет, раздадут современный смартфон и льготный тариф. Президент уточнил, что это бесплатно.
По предварительной информации, телефоны уже этой весной получат около 8,5 млн. граждан.
Ранее мы рассказывали, что с 7 февраля тысячу гривен за вакцинацию начали выдавать подросткам, старше 14 лет, у которых имеется зеленый ковид-сертификат.
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Потратить эти средства разрешили на внешколное образование (в частности, на оплату различных кружков и секций), а также питание в учебных заведениях, спортивный инвентарь или школьную канцелярию.
Получить деньги можно по такой же схеме, как и взрослым, то есть через "Дію" и оформление виртуальной банковской карты. ПриватБанк начал процесс еще 4 февраля. С этой недели подобная услуга станет доступна в Альфа-Банке и Monobank.
Напомним, пенсии украинцам пересчитают уже с 1 марта, сколько ждать денег: "Без полного стажа получат..."
Как сообщала Politeka, что в приложении "Дія" запускают полезную услугу, что изменится: "С появлением новых правил..."
Также Politeka писала, что выплаты начнутся с 7 февраля: кто из детей старше 14 лет имеет право на тысячу грн. от государства