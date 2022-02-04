В Минцифре ввели полезную услугу для водителей и рассказали, что изменится.

Теперь водители смогут всего в несколько кликов передавать право на управление своим автомобилем другому человеку. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.

Для этого необходимо:

подать заявку в Дії

внутренний или заграничный паспорт в приложении "Дії"

техпаспорт транспорта, на который будет призначен пользователь (для владельца)

водительское удостоверение соответствующей категории (для пользователя)

После регистрации вам пришлют письмо на почту с дальнейшей инструкцией.

"С появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге должен водитель автомобиля, а не его владелец", — добавили в Минцифре.

Напомним, недавно приложение "Дія" было взломано хакерами в ночь на 14 января. Помимо приложения были взломаны несколько государственных сайтов, где было оставлено необычное сообщение.

Однако, не смотря на взлом информации, все данные украинцев оказались в безопасности. В МинЦифре сделали всё возможное для этого.

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Также, хакер угрожает продать данные украинцев из "Дії", в Минцифре сделали заявление: "Были слиты еще..."

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