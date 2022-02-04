Теперь водители смогут всего в несколько кликов передавать право на управление своим автомобилем другому человеку. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Для этого необходимо:
- подать заявку в Дії
- внутренний или заграничный паспорт в приложении "Дії"
- техпаспорт транспорта, на который будет призначен пользователь (для владельца)
- водительское удостоверение соответствующей категории (для пользователя)
После регистрации вам пришлют письмо на почту с дальнейшей инструкцией.
"С появлением новых правил для автомобилистов и системы фото- и видеофиксации нести ответственность за свое поведение на дороге должен водитель автомобиля, а не его владелец", — добавили в Минцифре.
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Напомним, недавно приложение "Дія" было взломано хакерами в ночь на 14 января. Помимо приложения были взломаны несколько государственных сайтов, где было оставлено необычное сообщение.
Однако, не смотря на взлом информации, все данные украинцев оказались в безопасности. В МинЦифре сделали всё возможное для этого.
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