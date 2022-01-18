Так, Министерство здравоохранения Украины отменило требование об обязательном наличии всех "возрастных" прививок для вакцинации детей от 12 лет против коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Теперь, для того, чтобы вакцинировать ребенка возрастом 12-17 лет, родителям нужно:
- записать ребенка в любой пункт или центр прививки;
- иметь с собой свидетельство о рождении (для детей 12-13 лет) или паспорт и идентификационный код (для детей 14-17 лет);
- согласие одного из родителей или опекуна - детям 12-13 лет.
Также в Минздраве напомнили, что вакцинированные против коронавируса украинцы могут сгенерировать COVID-сертификат и для ребенка.
Ранее Минздрав рекомендовал прививать против коронавируса детей 12-17 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech при условии наличия у них всех обязательных "возрастных" прививок.
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Тем временем, в Кабмине задумались над тем, чтобы расширить возможности программы "єПідтримка", а именно позволить полностью вакцинированным детям тоже получать тысячу гривен. Министерство науки и образования предложило тратить эти средства на внешкольные занятия.
Напомним, украинцам разъяснили, надо ли декларировать тысячу за вакцинацию до 31 марта
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