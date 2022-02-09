Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с раком, который уже изменил ее до неузнаваемости.

О том, в каком состоянии российская актриса находится сейчас, сообщает издание kp.ru со ссылкой на ее близких и эксперта в области молекулярной биологии.

Как известно, последние годы Заворотнюк борется с раком мозга. После долгого лечения актриса переехала в загородный дом в Подмосковье, где за ней ухаживает семья. С самого начала болезни звезда перестала появляться на публике. Сейчас ее только изредка вывозят из дома на процедуры в клинику.

Одна из соседок Заворотнюк рассказала, что недавно видела, как актриса ждала машину на каталке. Женщина рассказала, что знаменитость выглядела заметно пополневшей и изменившейся. При этом глаза артистки остались такими же, как были, утверждает женщина.

«Ее с трудом можно узнать», - поделилась соседка.

В свою очередь, знакомый семьи Заворотнюк Анатолий Демидов рассказал, что болезнь сильно сказалась не только на физическом, но и на когнитивном состоянии актрисы. Сейчас Анастасия большую часть времени проводит в коляске, причем сидеть она не может, поэтому находится в горизонтальном положении.

«У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением», - рассказал Демидов.

Также Заворотнюк стало сложно концентрировать внимание на чем-либо, она кажется отрешенной, словно постоянно находится в прострации.

Демидов добавил, что врачи сообщили родным актрисы, что ее болезнь неизлечима, а лечени направлено на то, чтобы максимально продлить ей жизнь.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков пояснил, что для борьбы с опухолью мозга актрисе провели операцию, в ходе которой удалили большую часть мозга с самой опухолью и тканями вокруг нее.

Эксперт добавил, что в результате такой болезни мозговая деятельность не могла остаться без изменений.

Отметим, что недавно в сеть попало предполагаемое свежее фото Заворотнюк, на котором она полусидела рядом с мужем в его автомобиле.

Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк высказалась о слитых в сеть снимках мамы.

Как сообщала Politeka, в Сети обсуждают возможное фото больной раком Заворотнюк, актрису не узнать.

Также Politeka писала, что новое испытание настигло дочь больной раком "Прекрасной няни" Заворотнюк.