Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала об очередном испытании, которое ей пришлось перенести даже во время отдыха.

Как сообщает Politeka.net, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк 26-летняя Анна часто показывает в Инстаграм разные кадры из жизни, рассказывает о себе и старается не затрагивать тему болезни матери.

Так, в этот раз девушка рассказала об испытаниях на отдыхе, которые перенесла:

«Наша поездка в Дубай в этом году была настоящим испытанием! Во первых, мы должны были улететь несколько недель назад, но потом поняли, что случайно взяли билеты на февраль, пришлось менять. Во вторых, за день до полета, я жутко отравилась, уже думала что не смогу полететь. Но все хорошо, что хорошо кончается, в итоге мы здесь, в чудесном городе Дубай 🕌🪞» - пишет Анна.

В сети ответили: «Аня, поделись секретом, кто тебя фоткает постоянно и так хорошо? Ты везде с собой таскаешь проф фотографа?; Моя принцесса любимая ❤️; Как же красиво, Анна!; Хорошего отдыха!🕌💗😘; Моя нежность🤍✨🕊; Какая вы куколка 💔😍; Невероятное фото 😍; Какие туфли красивые😍; Кукла😍; Была одна такая поездка; Спасибо, что радуетесь несмотря ни на что».

Ранее Анна в своих Instagram-сторис рассказала о том, что заболела. Девушка сделала тест на коронавирус и записывала видео для поклонников, пока ждет его результатов.

В ролике Анна выглядит очень больной и слабой. Она рассказала, что у нее ужасно болит голова с самого утра, также болит горло и воспалены лимфоузлы. Девушка призналась, что чувствует себя просто ужасно и обратилась к фолловерам с вопросом о том, какие симптомы у омикрона.

Напомним, Дочь онкобольной Заворотнюк поделилась откровением о маме, не выбирая выражений: "Мозгов не хватает...".

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