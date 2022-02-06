Как пишет Politeka.net, недавно появился в сети снимок Анастасии Заворотнюк, которая уже долгое время борется с раком. На кадре, который был распространен в Сети, актриса сидела на пассажирском сидении рядом с мужем Петром Чернышевым. Как можно заметить, снимок был с камеры видеонаблюдения, которые висят на дороге.
Дочь Анастасии Анна в своем микроблоге Инстаграм решила ответить на вопросы связанные со снимком.
"Когда уже от вас и вашей мамы отстанут все эти любопытные люди...", - написал один из фанатов.
"Не говорите... ну что здесь лезть, болеет человек, очень тяжело, нет сил делится этим, что непонятного", - ответила Анна.
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"Как вы относитесь к такому ужасному факту, что какие-то подонки слили в сеть фото?", - спросил второй фанат.
"Не понимаю, как люди не боятся. Ведь все мы под Богом ходим", - написала еще один ответ Анна.
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