Дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, звезды "Моя прекрасная няня", Анна решила прокомментировать фотографию своей мамы, которая всплыла на днях в сети.

Как пишет Politeka.net, недавно появился в сети снимок Анастасии Заворотнюк, которая уже долгое время борется с раком. На кадре, который был распространен в Сети, актриса сидела на пассажирском сидении рядом с мужем Петром Чернышевым. Как можно заметить, снимок был с камеры видеонаблюдения, которые висят на дороге.

Дочь Анастасии Анна в своем микроблоге Инстаграм решила ответить на вопросы связанные со снимком.

"Когда уже от вас и вашей мамы отстанут все эти любопытные люди...", - написал один из фанатов.

"Не говорите... ну что здесь лезть, болеет человек, очень тяжело, нет сил делится этим, что непонятного", - ответила Анна.

"Как вы относитесь к такому ужасному факту, что какие-то подонки слили в сеть фото?", - спросил второй фанат.

"Не понимаю, как люди не боятся. Ведь все мы под Богом ходим", - написала еще один ответ Анна.

Напомним, дочь онкобольной Заворотнюк сама столкнулась с тяжелой болезнью

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