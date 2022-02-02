Издание kp.ru опубликовало свежий снимок с камер видеонаблюдения, на котором запечатлен муж Заворотнюк Петр Чернышев за рулем автомобиля. Рядом с ним сидит женщина, которая, по предположению СМИ, и является Заворотнюк.

Если судить по этому фото, за время тяжелой болезни и лечения актрисы сильно изменилась внешне. Судя по снимку, она набрала вес и подстригла волосы. Женщина была запечатлена в полулежачей позе.

Стоит отметить, что интернет-пользователи бурно отреагировали на публикацию подобного фото. Большинство из них раскритиковали СМИ за его распространение.

«Зачем вам это? У людей горе, успокойтесь!», «Вот же люди. Оно вам надо? Да какая разница она ни она, в семье горе человек болеет тут поддержать надо а не выискивать как она выглядит», «Оставьте их в покое, им и так тяжело», «Вам не стыдно вот так подглядывать, кому это надо. Оставьте в покое больную женщину», «Люди оставайтесь людьми. И зачем вам все это надо. Дай Бог всем здоровья», - пишут люди.

Отметим, что по сообщениям СМИ Заворотнюк уже третий год борется с раком головного мозга. Актриса перенесла курс травматичной для организма химиотерапии и уже давно не появляется на людях. Ее родные и близкие отказываются публично комментировать ситуацию.

Напомним, новое испытание настигло дочь больной раком "Прекрасной няни" Заворотнюк.

Как сообщала Politeka, дочь онкобольной Заворотнюк поделилась откровением о маме, не выбирая выражений.

Также Politeka писала, что новая беда настигла семью больной раком "Моей прекрасной няни" Заворотнюк.