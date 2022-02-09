В Киевской области, более чем 7 дней, все еще ищут пропавшую девушку
То, что под Киевом пропала 24-летняя украинка, прописанная в селе Тарасовка, территориально расположенном в Фастовском районе Киевщины, пишут в Telegram-канале "
Как стало известно, еще в четверг, 3-го февраля, Яна Кокот просто уехала на работу, но домой так и не вернулась, то есть попросту пропала.
Приметы девушки, на которые стоит обратить внимание:
- рост - 1,78 метра;
- вес - от 45 до 50 килограмм;
- длинные волосы, практически до плечей;
- голубые глаза;
- на руки нанесены татуировки.
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Также, немаловажные сведения об одежде, надетой на пропавшей девушке и аксессуарах:
- белая куртка-пуховик;
- рюкзак темных оттенков.
Помимо всего вышеописанного, следует учесть, что, по-видимому, девушку лучше искать в столице Украины: геолокация показала - последний раз смартфон был включен на улице Юлиуса Фучика.
В том случае, если вы располагаете информацией о местоположении пропавшей девушки, пожалуйста, обратитесь в отдел Национальной полиции.
К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что видеосъемка купания в ледяной воде закончилась трагедией.
Также ранее мы информировали о том, что киевлянин попытался подменить дорогостоящий смартфон в почтовом отделении, но что-то пошло не так, и злоумышленник сбежал.
А до этого наш портал сообщали о том, что полицейские пришли проверить соблюдение карантинных ограничений в заведение общепита, и, в итоге, избили владельца.