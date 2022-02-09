В Киевской области, более чем 7 дней, все еще ищут пропавшую девушку

То, что под Киевом пропала 24-летняя украинка, прописанная в селе Тарасовка, территориально расположенном в Фастовском районе Киевщины, пишут в Telegram-канале " Киев Оперативный ".

Как стало известно, еще в четверг, 3-го февраля, Яна Кокот просто уехала на работу, но домой так и не вернулась, то есть попросту пропала.

Приметы девушки, на которые стоит обратить внимание:

рост - 1,78 метра;

вес - от 45 до 50 килограмм;

длинные волосы, практически до плечей;

голубые глаза;

на руки нанесены татуировки.

Также, немаловажные сведения об одежде, надетой на пропавшей девушке и аксессуарах:

белая куртка-пуховик;

рюкзак темных оттенков.

Помимо всего вышеописанного, следует учесть, что, по-видимому, девушку лучше искать в столице Украины: геолокация показала - последний раз смартфон был включен на улице Юлиуса Фучика.

В том случае, если вы располагаете информацией о местоположении пропавшей девушки, пожалуйста, обратитесь в отдел Национальной полиции.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что видеосъемка купания в ледяной воде закончилась трагедией.

Также ранее мы информировали о том, что киевлянин попытался подменить дорогостоящий смартфон в почтовом отделении, но что-то пошло не так, и злоумышленник сбежал.

А до этого наш портал сообщали о том, что полицейские пришли проверить соблюдение карантинных ограничений в заведение общепита, и, в итоге, избили владельца.