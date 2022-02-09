Соответствующее предложение Пенсионного фонда Украины представлено в проекте постановления, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.
В инициативе предполагается, что украинские пенсионеры смогут по желанию создавать электронную версию своего удостоверения в приложении. В случае подачи соответствующего заявления и при условии, что в реестре есть все необходимые сведения о человеке, в том числе его оцифрованное фото, электронное пенсионное удостоверения будет формироваться автоматически.
В электронной форме удостоверение будет снабжаться уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), благодаря которому можно будет передавать информацию из реестров.
В случае принятия этой инициативы электронные пенсионные удостоверения на законном уровне будут иметь такую же юридическую силу, что и обычные.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
Ушел из жизни легендарный музыкант, семья разбита горем: "Память о нем будет жить вечно"
Ефросинина раскрыла неизвестные подробности о Елене Кравец из "Квартал 95": "Она все время в жестком..."
Погода в Украине изменится, синоптики предупредили об опасности: «В связи со снегопадами и метелью…»
Стоит отметить, что в последнее время в «Дие» постоянно появляются новые функции и возможности. В частности, в приложение добавили сертификат о бустерной вакцинации, возможность получать уведомления о проверке банком кредитной истории украинца, возможность узнавать о вызове в суд и другое.
Напомним, бустерный сертификат COVID появился в "Дії": как украинцы могут его получить.
Как сообщала Politeka, хакер угрожает продать данные украинцев из "Дії", в Минцифре сделали заявление.
Также Politeka писала, что в приложении "Дия", появилась новая функция.