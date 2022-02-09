Пенсионные удостоверения украинцев планируют добавить в приложение «Дия», упростив их использование для людей.

Соответствующее предложение Пенсионного фонда Украины представлено в проекте постановления, опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В инициативе предполагается, что украинские пенсионеры смогут по желанию создавать электронную версию своего удостоверения в приложении. В случае подачи соответствующего заявления и при условии, что в реестре есть все необходимые сведения о человеке, в том числе его оцифрованное фото, электронное пенсионное удостоверения будет формироваться автоматически.

В электронной форме удостоверение будет снабжаться уникальным электронным идентификатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровым кодом и т. п), благодаря которому можно будет передавать информацию из реестров.

В случае принятия этой инициативы электронные пенсионные удостоверения на законном уровне будут иметь такую же юридическую силу, что и обычные.

Стоит отметить, что в последнее время в «Дие» постоянно появляются новые функции и возможности. В частности, в приложение добавили сертификат о бустерной вакцинации, возможность получать уведомления о проверке банком кредитной истории украинца, возможность узнавать о вызове в суд и другое.

Напомним, бустерный сертификат COVID появился в "Дії": как украинцы могут его получить.

Как сообщала Politeka, хакер угрожает продать данные украинцев из "Дії", в Минцифре сделали заявление.

Также Politeka писала, что в приложении "Дия", появилась новая функция.