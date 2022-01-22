В доказательство правдивости своих слов пользователь FreeCivilian выставил несколько пробных файлов разного размера с данными украинцев.

Хакер под ником FreeCivilian утверждает, что взломал "Дію" и опубликует личные данные украинцев, если ему не заплатят деньги. Информацию об этом обнародовала гильдия IT-специалистов в Facebook.

Более того, хакер выставил на показ несколько пробных файлов, которые содержат персоныльные данные людей в формате SQL-таблиц. Ко всему прочему взломщик показал пользовательские файлы которые были загружены украинцами на портал "Дія", среди них: паспорта, ID-карты, удостоверения водителя, паспорта для выезда за границу.

Злоумышленник уже оценил стоимость личных данных украинцев и потребовал 15 тысяч долларов.

Разработчики приложения информацию о взломе уже прокомментировали. Так, ее назвали очередной атакой в ходе гибридной войны. Никакой утечки данных из приложения не было. Отмечается, что в интернете постоянно появляются сообщения о взломе "Дія", которые делаются лишь для того, чтобы подорвать спокойствие украинцев и посеять панику.

"Такие объявления преследуют цель не только запугать общество, но и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", — говорится в сообщении. Также уточнили, что объявление является аферой и продаются старые данные, которые были слиты еще 2019 года. Других взломов приложения не было.

Глава Минцифры Михаил Федоров тоже отреагировал на новость и анонсировал "єЗахист", который лучше защитит данные украинцев.

Напомним, об оплате услуг в "Дие": журналисты провели расследование и узнали, кто на этом зарабатывает

Как Politeka сообщала, произошла атака хакеров на сайт "Дия": выяснилось, что произошло с личными данными украинцев.

Также Politeka писала, что в приложении "Дия", появилась новая функция.