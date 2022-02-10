Фотографии с места инцидента опубликовала в Facebook медиаплатформа "Вгору".

Также авторы публикации написали, что вероятно штраф выписали работники городского муниципального караула.

Но на фото фото можно увидеть, что люди были не в форме, а в обычной одежде.

В сети предполагают что "преступление" документировали работники инспекции по благоустройству.

"От хорошей жизни дедушка вышел яблоками торговать?", "Вы бы по ларькам не законно установленным ходили!", " Больше не нашли кого оштрафовать? Вам бы зарплату такую, как у дедушки пенсия! От хорошей жизни вышел", " Да....Имеем, что имеем...Только штраф выписывать малоимущим...Больно и стыдно на это смотреть, а ещё хуже что Мы живём в нашей многострадальной Украине", "Стыдно было бы даже подходить к пенсионерам они не от лёгкой жизни там стоят с этими яблоками", - возмущаются украинцы в сети.

Напомним, украинцам вернут часть уплаченных налогов: кто и на каких условиях имеет на это право.

Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше всего денег.

Также Politeka писала, на какие выплаты могут рассчитывать украинки в 2022 году: названы суммы.