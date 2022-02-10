Фотографии с места инцидента опубликовала в Facebook медиаплатформа "Вгору".
Также авторы публикации написали, что вероятно штраф выписали работники городского муниципального караула.
Но на фото фото можно увидеть, что люди были не в форме, а в обычной одежде.
В сети предполагают что "преступление" документировали работники инспекции по благоустройству.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Украинец прыгнул в пруд ради эффектных кадров и не выжил: в сети появилось видео
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
Дан Балан и Кароль устроили нежности прямо на полу, появилось видео: "Береги свою музу"
Остались жена и двое малышей: украинец трагически распрощался с жизнью на заработках
"От хорошей жизни дедушка вышел яблоками торговать?", "Вы бы по ларькам не законно установленным ходили!", " Больше не нашли кого оштрафовать? Вам бы зарплату такую, как у дедушки пенсия! От хорошей жизни вышел", " Да....Имеем, что имеем...Только штраф выписывать малоимущим...Больно и стыдно на это смотреть, а ещё хуже что Мы живём в нашей многострадальной Украине", "Стыдно было бы даже подходить к пенсионерам они не от лёгкой жизни там стоят с этими яблоками", - возмущаются украинцы в сети.
Напомним, украинцам вернут часть уплаченных налогов: кто и на каких условиях имеет на это право.
Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше всего денег.
Также Politeka писала, на какие выплаты могут рассчитывать украинки в 2022 году: названы суммы.