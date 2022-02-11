Украинцам объяснили, что делать, если нет необходимого стажа для получения пенсии - с какими документами и куда нужно обращаться, читайте далее.

Неработающий гражданин Украины, который достиг пенсионного возраста, но не наработавший необходимое количество страхового стажа, может оформить временную государственную соцпомощь. Об этом сообщила юрист Диана Мелезгинова на сайте Безоплатна правова допомога, пишет Politeka.net.

Однако, отмечается, что получить такую помощь имеют право только те, у кого есть не менее 15 лет страхового стажа.

Для оформления выплат нужно обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания. К заявлению нужно добавить такие документы:

паспорт и ИНН;

справку об имеющемся страховом стаже (взять в ПФУ);

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев (на основании справки о доходах каждого члена семьи).

Когда соцпенсия оформляется не по адресу прописки, а по месту жительства, к указанному списку добавляется справка о неполучении выплат в Управлении труда и соцзащите населения по зарегистрированному месту жительства.

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