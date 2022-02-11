О случившемся в городе Порту, куда труппа прибыла на гастроли, сообщили коллеги 22-летнего Ильи в соцсети Фейсбук. Парня смыло в океан огромной волной, когда он решил искупаться.
По имеющимся данным, он и еще один участник коллектива, техник Дмитрий, пошли купаться. Когда Илья только зашел в воду, его накрыло большой волной. Товарищ увидел, как тело парня относит течением, и кинулся на помощь. Ему удалось схватить Илью, но учитывая прибрежные скалы и сильные волны, удержать его Дмитрий не смог.
Поиски продолжались до самой темноты, и возобновились на следующий день. В океан вышло несколько лодок, а в небо подняли вертолет.
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"Пока Илью найти не удалось, но поиски продолжаются, - говорится в сообщении, - Предупреждены все госпитали и клиники на протяжении 20 километров береговой линии и в близлежащих населённых пунктах. Рыбацкие лодки, работающие в акватории, также оповещены, на телеканалах, новостных газетах и вебсайтах размещены обьявления о пропавшем без вести артисте".
Ситуация находится под контролем Консула Украины в Португалии.
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