О случившемся в городе Порту, куда труппа прибыла на гастроли, сообщили коллеги 22-летнего Ильи в соцсети Фейсбук. Парня смыло в океан огромной волной, когда он решил искупаться.

По имеющимся данным, он и еще один участник коллектива, техник Дмитрий, пошли купаться. Когда Илья только зашел в воду, его накрыло большой волной. Товарищ увидел, как тело парня относит течением, и кинулся на помощь. Ему удалось схватить Илью, но учитывая прибрежные скалы и сильные волны, удержать его Дмитрий не смог.

Поиски продолжались до самой темноты, и возобновились на следующий день. В океан вышло несколько лодок, а в небо подняли вертолет.

"Пока Илью найти не удалось, но поиски продолжаются, - говорится в сообщении, - Предупреждены все госпитали и клиники на протяжении 20 километров береговой линии и в близлежащих населённых пунктах. Рыбацкие лодки, работающие в акватории, также оповещены, на телеканалах, новостных газетах и вебсайтах размещены обьявления о пропавшем без вести артисте".

Ситуация находится под контролем Консула Украины в Португалии.