Информация о смерти артиста появилась на портале «Кино-Театр.ру». Сообщается, что сердце Соколовского остановилось 10 февраля. При этом причина смерти актера не называется.
Соколовский родился в 1944 году. Он учился, а позже и начал строить свою карьеру на территории УССР. Будущий актер закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого в 1969 году, после чего смог попасть на киевскую киностудию имени Довженко, где стал штатным актером.
Соколовский дебютировал на телевидении, снявшись в военной драме «Совесть», которая вышла в 1968 году.
Всего за свою карьеру актер сыграл в около полусотне проектов. Среди его самых известных фильмов были: "Дума о Ковпаке", "Р.В.С.", "Последний гайдук", "Тачанка с юга", "Ярослав Мудрый", "Нежность к ревущему зверю" и другие.
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В сети выражают соболезнования в связи с уходом Соколовского.
«Вечная и светлая память», «Ушел Толик», - пишут люди.
Напомним, оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40.
Как сообщала Politeka, тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования.
Также Politeka писала, что трагические обстоятельства ухода из жизни знаменитого Куравлева всколыхнули Сеть.