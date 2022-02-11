Ушел из жизни известный советский и украинский актер Анатолий Соколовский, который запомнился ролями во многих известных фильмах.

Информация о смерти артиста появилась на портале «Кино-Театр.ру». Сообщается, что сердце Соколовского остановилось 10 февраля. При этом причина смерти актера не называется.

Соколовский родился в 1944 году. Он учился, а позже и начал строить свою карьеру на территории УССР. Будущий актер закончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого в 1969 году, после чего смог попасть на киевскую киностудию имени Довженко, где стал штатным актером.

Соколовский дебютировал на телевидении, снявшись в военной драме «Совесть», которая вышла в 1968 году.

Всего за свою карьеру актер сыграл в около полусотне проектов. Среди его самых известных фильмов были: "Дума о Ковпаке", "Р.В.С.", "Последний гайдук", "Тачанка с юга", "Ярослав Мудрый", "Нежность к ревущему зверю" и другие.

В сети выражают соболезнования в связи с уходом Соколовского.

«Вечная и светлая память», «Ушел Толик», - пишут люди.

Напомним, оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40.

Как сообщала Politeka, тело знаменитого актера было найдено в магазине, коллеги выражают соболезнования.

Также Politeka писала, что трагические обстоятельства ухода из жизни знаменитого Куравлева всколыхнули Сеть.