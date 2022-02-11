Евгении Брик не стало 10 февраля. О смерти 40-летней актрисы в Facebook сообщила писательница и кинодокументалистка Катерина Гордеева. По ее словам, причиной трагедии стала болезнь.
Брик не хотела, чтобы кто-либо знал о недуге, добавила Гордеева. Чем именно болела актриса, журналистка не раскрывает.
В последнее время актриса мало появлялась на публике, также неактивно вела свой Инстаграм-блог. Крайний пост датирован серединой декабря прошлого года.
В подписи Брик поделилась своей мечтой "телепортироваться" в Петербург, в "его -12".
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