Внезапно ушла из жизни звезда российского кинематографа Евгения Брик, сыгравшая в "Оптимистах" и "Ёлках" - что известно о трагедии.

Евгении Брик не стало 10 февраля. О смерти 40-летней актрисы в Facebook сообщила писательница и кинодокументалистка Катерина Гордеева. По ее словам, причиной трагедии стала болезнь.

Брик не хотела, чтобы кто-либо знал о недуге, добавила Гордеева. Чем именно болела актриса, журналистка не раскрывает.

У Брик осталась дочь Зоя и муж Валерий Тодоровский, сценарист и продюсер.

"Им соболезнования и огромное сочувствие. И сил. Потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память", - подытожила Гордеева.

Пользователи Сети оплакивают Евгению Брик: "господи! как же это?! ну это же невозможно"; "Боже мой, как жаль! Сил родным и друзьям и светлой дороги Жене…"; "Боже! Какое горе! Светлая память! Мои соболезнования семье и друзьям".

Отметим, Евгения Брик снималась в клипах, фильмах и сериалах. В ее кино-копилке: "Марш Турецкого", "Каменская", "Тиски", "С.С.Д.", комсомолка Катя в "Стилягах", учительница немецкого Кира в "Географ глобус пропил", "Оттепель", "Ёлки 1914", "Оптимисты", "Садовое кольцо".