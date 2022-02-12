Зинаида Кириенко ушла из жизни в ночь на 12 февраля. По данным Телеграм-канала 112, причиной трагедии стало острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Актриса была частично парализована.
Ситуацию осложняли онкологическое заболевание и коронавирус, с которым Кириенко госпитализировали в больницу несколькими днями ранее, у нее выявили штамм "Омикрон".
Отметим, Зинаида Кириенко родилась в 1933 году в Махачкале. На экранах - с середины 50-х.
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Известна ролями в фильмах «Тихий Дон», «Судьба человека», «Казаки», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски 2», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».
Пользователи Сети прощаются с великой актрисой, выражая соболезнования ее семье:
"😢 соболезную родным! Печальная новость!"
"😢😢Великая женщина"
"Светлая память… какая роль в «Судьбе человека» и «Любовь земная»…"
"Улетела. Теперь она наш ангелок. Она будет защищать нас"
"Соболезнования родным и близким! Царствие небесное!🙏"
"Светлая память! Какая замечательная и красивая актриса!"
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