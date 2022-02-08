В ее фильмографии десятки картин, но известность ей принесли роли в лентах таких знаменитых мастеров кино, как Пьер Паоло Пазолини и Луис Бунюэль.

В Лорке в возрасте 90 лет скончалась 7 февраля испанская актриса Маргарита Лосано. Она была иконой испанского кино XX века и музой таких великих режиссеров, как Луис Бунюэль или Пьер Паоло Пазолини. Об этом сообщает La Verdad.

"Она была женщиной необыкновенной красоты, которая сияла ярче, чем само солнце. Она подарила миру много кинокартин, в которых представала в ярких запоминающихся образах. Мы будем помнить ее всегда. Спасибо тебе, дорогая Марго за все. Покойся с миром!", - отметили в театре, где она играла до последних дней.

Маргарита Лосано родилась 14 февраля 1931-го. В ее фильмографии десятки картин, но известность ей принесли роли в лентах таких знаменитых мастеров кино, как Пьер Паоло Пазолини и Луис Бунюэль.

В ее фильмографии - порядка сотни проектов, среди которых "Ласарильо из Тормеса", "Виридиана" Бунюэля, "За пригоршню долларов" Леоне, "Свинарник" Пазолини, "Месса окончена" Моретти, "Я и Наполеон" и другие.

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