Для каждого субсидианта выплаты рассчитывается индивидуально - наряду с такими факторами, как состав домохозяйства и размер доходов, есть еще один нюанс, о котором должны знать украинцы.

В пресс-службе Минсоцполитики разъяснили, каким образом на размер субсидии влияет уровень эпидемиологической опасности в конкретном регионе.

Так, если область находится в красной карантинной зоне, это значит, что большинство жителей, в том числе и получатели субсидий, вынуждены сидеть дома. Следовательно, растет и потребление коммунальных услуг.

В связи с этим увеличиваются на 50% отдельные социальные нормативы, по которым рассчитывается субсидия.

"Учитывая, что в январе в большинстве областей не был установлен красный уровень эпидемиологической опасности, расчет жилищных субсидий за этот месяц производился без увеличенных социальных нормативов, что повлияло на определение размера субсидии, по сравнению с декабрем прошлого года, когда такой уровень действовал почти во всех регионах", - говорится в разъяснении.

В Минсоцполитики добавили, что расчет субсидии производится до 25 числа каждого месяца. Если красная карантинная зона в вашей области будет установлена после 25 февраля, то доначисления сделают уже в следующем месяце.

Отметим, право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного им обязательного платежа. Обязательный платеж рассчитывается путем умножения совокупного среднемесячного дохода семьи (дома) на обязательный процент платежа, который определяется по формуле и является индивидуальным для каждого претендента на субсидию.

Напомним, в Украине хотят обложить налогами за подработки: список профессий и что известно

Как сообщала Politeka, Минсоцполитики раскрыли, кому назначают субсидию

Также Politeka писала, украинцев ожидает резкое повышение налогов на квартиры: сколько сдерут в 2022 году