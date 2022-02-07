При этом сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат. В 2022 г — это 994,5 тыс. грн в год или 82875 грн в месяц.

В Украине готовится проект налоговой реформы, в соответствии с которой более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги. 14 из них украинцы часто занимаются в качестве подработки.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Так, в рамках грядущей налоговой реформы власти Украины хотят обложить налогом и заставить устанавливать кассовые аппараты таксистов, ландшафтных дизайнеров, ведущих свадеб, астрологов парихмахеров (на дому); нянь; художников; прислугу; тех, кто проводит ремонты; психоналитиков и психотерапевтов (на дому); маникурщиц (на дому) и тех, кто сдает недвижимость в аренду.

Например, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром, ему нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Предполагается, что ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.

При этом сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат. В 2022 г — это 994,5 тыс. грн в год или 82875 грн в месяц. В случае более высоких доходов налог составит 18%.

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