В Украине готовится проект налоговой реформы, в соответствии с которой более 20 видов профессиональной деятельности обяжут платить налоги. 14 из них украинцы часто занимаются в качестве подработки.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Так, в рамках грядущей налоговой реформы власти Украины хотят обложить налогом и заставить устанавливать кассовые аппараты таксистов, ландшафтных дизайнеров, ведущих свадеб, астрологов парихмахеров (на дому); нянь; художников; прислугу; тех, кто проводит ремонты; психоналитиков и психотерапевтов (на дому); маникурщиц (на дому) и тех, кто сдает недвижимость в аренду.
Например, если человек в свободное время работает таксистом, репетитором или маляром, ему нужно будет зарегистрироваться в налоговой и использовать кассовый аппарат. Предполагается, что ставка налога на подобные доходы составит 5,5%.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Оборвалась жизнь легендарной актрисы и певицы, врачи оказались бессильны: «Были признаки улучшения, но…»
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина удивила видом после больницы: кадры преображения
Андрея Данилко не будет в жюри Нацотбора на Евровидение, названа официальная причина: "Объективности..."
Утонувшую на Крещение женщину нашли, жуткие кадры: "тело было в 150 метрах от..."
При этом сумма дохода от подработки за год не должна превышать 153 минимальных зарплат. В 2022 г — это 994,5 тыс. грн в год или 82875 грн в месяц. В случае более высоких доходов налог составит 18%.
Напомним, украинцам вернут часть уплаченных налогов: кто и на каких условиях имеет на это право.
Как сообщала Politeka, субсидии для украинцев вырастут, кто получит больше всего денег.
Также Politeka писала, на какие выплаты могут рассчитывать украинки в 2022 году: названы суммы.