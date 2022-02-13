В Украине ожидаются очередные нововведения в пенсионную систему - теперь выйти на отдых можно будет, не достигая пенсионного возраста, но есть условия.

Пенсионную систему Украины ожидает нововведение, которое начнет действовать через несколько лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Так, с 1 января 2028 года у украинцев со стажем 40 и более календарных лет будет возможность получить пенсию независимо от возраста.

При этом каждый отдельный случай, даже при наличии всех документов, будет рассматриваться отдельно. При расчете ПФУ будет учитывать и общее количество страхового стажа, и зарплату, с которой были уплачены страховые взносы.

Отметим, в марте этого года планируется отображать в приложении "Дія" пенсионные удостоверения. Документ будет формироваться автоматически при наличии в реестре соответствующих сведений.

Удостоверение в электронном варианте будет иметь одинаковую силу, как и бумажное.

Примечательно, что это не единственное нововведение в приложении также власти анонсировали более 10 новых услуг - изменение места регистрации на всю страну, автоматическое разрешение на строительство, услуги для пенсионеров и водителей.

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