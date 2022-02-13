Пенсионную систему Украины ожидает нововведение, которое начнет действовать через несколько лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Так, с 1 января 2028 года у украинцев со стажем 40 и более календарных лет будет возможность получить пенсию независимо от возраста.
При этом каждый отдельный случай, даже при наличии всех документов, будет рассматриваться отдельно. При расчете ПФУ будет учитывать и общее количество страхового стажа, и зарплату, с которой были уплачены страховые взносы.
Отметим, в марте этого года планируется отображать в приложении "Дія" пенсионные удостоверения. Документ будет формироваться автоматически при наличии в реестре соответствующих сведений.
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Удостоверение в электронном варианте будет иметь одинаковую силу, как и бумажное.
Примечательно, что это не единственное нововведение в приложении также власти анонсировали более 10 новых услуг - изменение места регистрации на всю страну, автоматическое разрешение на строительство, услуги для пенсионеров и водителей.
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