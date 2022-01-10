Согласно изменениям к статье 60 Закона Украины "О пенсионном обеспечении", на зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, которые работали в:
- противочумных и лепрозорных заведениях здравоохранения;
- психиатрических заведениях здравоохранения;
- отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;
- инфекционных учреждениях реанимационных отделений учреждений здравоохранения.
Отметим, 1 января 2004 года в Украине ввели в действие Закон "Об общеобязательном пенсионном страховании". Следовательно, если человек работал в перечисленных выше учреждениях до 1 января 2004-го, то в двойном размере учитывается период его работы на посту и страховой стаж. После этой даты - в двойном объеме засчитывается только период работы на должности.
Ранее мы информировали, с этого года ужесточились требования выхода на пенсию. Не все, кому исполнилось 60 лет, смогут наслаждаться заслуженным отдыхом, некоторым придется работать еще от 3 до 5 лет. Так, чтобы выйти на пенсию в 2022-м в возрасте 60 лет, нужно иметь 29 лет страхового стажа (в прошлом году - 28).
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