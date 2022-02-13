Артистка известна своей озвучкой различных популярных героев – медвежонка Умки, Пьеро из фильма "Приключения Буратино", а также Вовки из мультфильма "Возвращения блудного попугая"...

Звезда советского кино, заслуженная артистка РСФСР и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, скончалась в декабре 2021 года. Но о ее смерти стало известно лишь сейчас, спустя два месяца.

Об этом сообщил на своей странице в Facobook шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

Артистка известна своей озвучкой различных популярных героев – медвежонка Умки, Пьеро из фильма "Приключения Буратино", а также Вовки из мультфильма "Возвращения блудного попугая" и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок.

"Узнал, что в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова - голос нашего детства, тот самый Умка... Чудесная была...", - говорится в сообщении.

Маргарита Корабельникова родилась 19 июня 1931 года в Кишиневе. Была первой ведущей телепрограммы "Будильник" - с 1965-го.

На экранах появилась с начала 60-х: "В трудный час", "Двенадцать спутников", "Морозко", "Огонь, вода и… медные трубы", кикимора Задоринка в "Золотых рогах", бабушка Васечкина в "Приключениях Петрова и Васечкина" и других.

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