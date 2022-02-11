Євгенії Брик не стало 10 лютого. Про смерть 40-річної актриси в Facebook повідомила письменниця й кінодокументалістка Катерина Гордєєва. За її словами, причиною трагедії стала хвороба.

Брік не хотіла, щоб хто-небудь знав про недугу, додала Гордєєва. Чим саме хворіла актриса, журналістка не розкриває.

У Брік залишилася дочка Зоя і чоловік Валерій Тодоровський, сценарист і продюсер.
"Їм співчуття і величезне співчуття. І сил. Тому що тепер треба буде вивчитися жити без Жені. Світла пам'ять", - підсумувала Гордєєва.

Останнім часом актриса мало з'являлася на публіці, також неактивно вела свій Instagram-блог. Крайній пост датований серединою грудня минулого року.

У підписі Брік поділилася своєю мрією "телепортуватися" в Петербург, в "його -12".

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Користувачі Мережі оплакують Євгенію Брік: "господи! як же це?! ну це ж неможливо"; "Боже мій, як шкода! Сил рідним і друзям і світлої дороги дружині..."; "Боже! Яке горе! Світла пам'ять! Мої співчуття родині та друзям".

Відзначимо, Євгенія Брік знімалася в кліпах, фільмах і серіалах. В її кіно-скарбничці: "Марш Турецького", "Каменська", "Лещата", "С.С.Д.", комсомолка Катя в "Стилягах", вчителька німецького Кіра в "Географ глобус пропив", "Відлига", "Йолки 1914", "Оптимісти", "Садове кільце".