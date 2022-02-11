Раптово пішла з життя зірка російського кінематографа Євгенія Брік, яка зіграла в "Оптимістах" та "Йолках" - що відомо про трагедію.

Євгенії Брик не стало 10 лютого. Про смерть 40-річної актриси в Facebook повідомила письменниця й кінодокументалістка Катерина Гордєєва. За її словами, причиною трагедії стала хвороба.

Брік не хотіла, щоб хто-небудь знав про недугу, додала Гордєєва. Чим саме хворіла актриса, журналістка не розкриває.

У Брік залишилася дочка Зоя і чоловік Валерій Тодоровський, сценарист і продюсер.

"Їм співчуття і величезне співчуття. І сил. Тому що тепер треба буде вивчитися жити без Жені. Світла пам'ять", - підсумувала Гордєєва.

Користувачі Мережі оплакують Євгенію Брік: "господи! як же це?! ну це ж неможливо"; "Боже мій, як шкода! Сил рідним і друзям і світлої дороги дружині..."; "Боже! Яке горе! Світла пам'ять! Мої співчуття родині та друзям".

Відзначимо, Євгенія Брік знімалася в кліпах, фільмах і серіалах. В її кіно-скарбничці: "Марш Турецького", "Каменська", "Лещата", "С.С.Д.", комсомолка Катя в "Стилягах", вчителька німецького Кіра в "Географ глобус пропив", "Відлига", "Йолки 1914", "Оптимісти", "Садове кільце".