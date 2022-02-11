Євгенії Брик не стало 10 лютого. Про смерть 40-річної актриси в Facebook повідомила письменниця й кінодокументалістка Катерина Гордєєва. За її словами, причиною трагедії стала хвороба.
Брік не хотіла, щоб хто-небудь знав про недугу, додала Гордєєва. Чим саме хворіла актриса, журналістка не розкриває.
Останнім часом актриса мало з'являлася на публіці, також неактивно вела свій Instagram-блог. Крайній пост датований серединою грудня минулого року.
У підписі Брік поділилася своєю мрією "телепортуватися" в Петербург, в "його -12".
"Понаровська права про село": фото Алли Пугачової до пластики викликало ажіотаж
Юна фаворитка Олега Винника розповіла про поповнення в родині: "Як назвемо?"
Мішина після покупки 4-кімнатної квартири показала, на що йде заради сина: "Ось, будь ласка..."
Зірка 1+1 Лідія Таран, у якої відключили воду і світло, знайшла оригінальне рішення: фото
"Попросив зняти відео": життя молодого українця обірвалося на очах у друга, деталі трагедії
Як повідомляла Politeka, обірвалося життя учасника популярного реаліті-шоу Ленса Уолдроупа.
Також Politeka писала, що актриса театру і кіно Ерлена Осипович, що полюбилася глядачам за ролями в радянських фільмах померла в день свого 85-річчя