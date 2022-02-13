Министерство здравоохранения расширило "желтую" зону карантина в связи с изменением количества заболевших коронавирусом.

По состоянию на 13 февраля к «желтой» зоне причислили Полтавскую и Харьковскую области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

А только днем ранее в субботу, 12 февраля, показателям "желтого" уровня соответствовала только Полтавская область.

По новым данным, в красной зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные регионы, а также и Киев — "оранжевый".

За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых случаев заражения коронавирусом.

Больше всего новых заражений в Киеве (2405), Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях.

За сутки было госпитализировано 3 935 человек, летальных исходов – 140. Выздоровели 8 288 человек.

Напомним, 10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости новой волны COVID-19.

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