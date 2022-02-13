По состоянию на 13 февраля к «желтой» зоне причислили Полтавскую и Харьковскую области. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
А только днем ранее в субботу, 12 февраля, показателям "желтого" уровня соответствовала только Полтавская область.
По новым данным, в красной зоне карантина находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области. Остальные регионы, а также и Киев — "оранжевый".
За сутки 12 февраля в Украине зафиксировано 24 518 новых случаев заражения коронавирусом.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Каменских в мокром купальнике нарвалась на резкую критику: "Спрячь целлюлит, детка"
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Не стало украинского актера, который сыграл во многих известных советских фильмах: "Ушел Толик"
15-летняя Алина попала в реанимацию после визита к стоматологу: врачи борются за ее жизнь
Больше всего новых заражений в Киеве (2405), Харьковской (2046) и Одесской (1979) областях.
За сутки было госпитализировано 3 935 человек, летальных исходов – 140. Выздоровели 8 288 человек.
Напомним, 10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина находится на пике заболеваемости новой волны COVID-19.
Напомним, украинцам разрешили тратить "тысячу за вакцинацию" по-новому: что можно купить
Как сообщала Politeka, вирус атакует Украину с новой силой, количество заболевших пугает: новые данные и город-лидер
Также Politeka писала, что в Украине больничный можно будет получить без визита к врачу: как это сделать